Можете перевести на русский (желательно баз переводчика) заранее спасибо
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Можете перевести на русский (желательно баз переводчика) заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я Том. Мне 12. У меня есть два младших брата Алекс и Макс. Алексу 7 лет и Максу 6. Мы живем в Лондоне в большом доме, где много соседей. Маме не нравится здесь. Она из Ирландии и скучает по зеленой траве и свежему воздуху. мама и папа хотели переехать в деревню. Поэтому они купили там дом. что я могу сказать? я не знаю. мои друзья в Лондоне и школа в Лондоне. Действительно ли я хочу переехать? Мои братья рады этому. В новом доме Они будут играть в футбол во дворе и возможно родители купят им собаку. Они правда хотят собаку и сейчас они могут иметь одну. Лондон, 20 марта
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