Подскажите, пожалуйста, 10 литературных примеров на тему "разум и чувство" к сочине??ию по литературе

Гость: Гость:

Например из произведения "Бедная Лиза" Умом крестьянская девушка понимала, что ей нельзя быть с знатным молодым человеком, что это неразумно. Но она прислушалась к своим чувствам и забыла обо всем ради него. Итог: чувства превзошли здравый смысл