Можете помочь пожалуйста ))))))) во сколько раз тяжелее водорода молекулы следующи?? веществ: CO2, SO2, CL2, SO3 ?

Гость: Гость:

M(H2)=2 г/ моль M(CO2)=44 г/ моль,. 44/2=22, тяжелее водорода в 22 раза M(SO2)=64 г/ моль,. 64/2=32, тяжелее водорода в 32 раза M(Cl2)=71 г/ моль,. 71/2=35,5, тяжелее водорода в 35,5 раз M(SO3)=80 г/ моль,. 80/2=40, тяжелее водорода в 40 раз