Можите помочь по литературе ооочень нужно плач ярославы краткое содержание за ра??ие спс

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Плач Ярославны справедливо считается одним из наиболее поэтических мотивов повести. В Путивле (недалеко от Курска) на городском забрале Ярославна плачет на рассвете: «полечю зегзицею (кукушкою) по Дунаю, омочю бебрян рукав в Каяле, утру князю кровавые его раны». Молодая женщина обращается к могущественным стихиям: к ветру, к Днепру-Словутичу, к светлому-тресветлому солнцу. Ветер развеивает её радость по ковылию, Днепр может лишь отнести её слёзы к морю, а солнце в безводном поле русичам стянуло луки жаждою, делая их бессильными натянуть лук, горем заткнуло им тулы со стрелами.