Можно ли назвать повесть из книги чёрная курица или подземные жители фантастичес??ой? Почему?
Литература
Можно ли назвать повесть из книги чёрная курица или подземные жители фантастичес??ой? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно! Потомучто в реальной жизни курицы обокновенные а не волшебный
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