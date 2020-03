Пожалуйста переведите с немецкого на русский. wir sind vier Freunde und mögen sport . Ich heiBe Rosita komme aus Spanien und wohne jetzt in Berlin. Ich lerne English. Ich mag Tennis und spiele ganz gut. Meine Freundin Martha s...

Немецкий язык

Пожалуйста переведите с немецкого на русский. wir sind vier Freunde und mögen sport . Ich heiBe Rosita komme aus Spanien und wohne jetzt in Berlin. Ich lerne English. Ich mag Tennis und spiele ganz gut. Meine Freundin Martha spielt auch Tennis. Sie spielt in der Schule auch Basketrball und macht Judo. Sie lernt nicht gern sie hasst Mahhe Bio und Geschichte aber sie mag Englisch und Deutsch. Michael und Lukas wohnen niht weit von uns. Sie spielen Basketball, Tennis und FuBball. Wir sind alle in Klasse 5 und machen oft etwas zusammem nach der Schule. Manchmal lernen wir auch zusammen.

Автор: Гость