Какие изменения произошли среди стран-лидеров западного мира после первой мировой войны по сравнению с началом 20 века? чем они были вызваны?

История
Какие изменения произошли среди стран-лидеров западного мира после первой мировой войны по сравнению с началом 20 века? чем они были вызваны?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произошел передел сфер влияния. Германия была обложена контрибуцией для стран победительниц. Потеряла Эльзас и Лотарингию, значимые для промышленности территории в пользу Франции. Танзании и Юго-Западной Африки, Ирака и Палестины, части Того и Камеруна-в пользу Англии. Бурунди, Руанды и Уганды-Бельгия.  В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская. Основана Австрийская республика. Германская империя де-факто стала республикой.  Провозглашена независимость Белорусской народной республики, Украинской народной республики, Венгрии, Данцига, Латвии, Литвы, Польши, Чехословакии, Эстонии, Финляндии.
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