Напишите сложное предложение с однородными членами со словом театр написать в ка??ом театре был?
Русский язык
Напишите сложное предложение с однородными членами со словом театр написать в ка??ом театре был?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я был в театре,но представление мне не очень понравилось.
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