Напишите сложное предложение с однородными членами со словом театр написать в ка??ом театре был?

Русский язык
Напишите сложное предложение с однородными членами со словом театр написать в ка??ом театре был?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я был в театре,но представление мне не очень понравилось.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Царство живой природы вопросы
Ответить
Алгебра
Какой сегодня день недели? Попробуйте вычислить это по предоставленной информации : Когда "послезавтра" станет "вчера", то "сегодня" будет так же д...
Ответить
География
Землетрясение-это Помогите пожалуста
Ответить
Литература
Сочинение на тему "Была ли счастлива Дуня ? " Произведение "Станционный смотрите??ь"
Ответить
Русский язык
Зависит ли от спряжения глагола выбор гласных в суфиксах причастий настоящего вр??мени?
Ответить