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Землетрясение-это Помогите пожалуста
География
Землетрясение-это Помогите пожалуста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильное колебание земной коры.
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