Сочинение на тему "Была ли счастлива Дуня ? " Произведение "Станционный смотрите??ь"

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Каждый раз Дуня была счастлива по-своему. Спокойная жизнь с отцом была для молодой девушки счастьем. Молодой гусар, привлекший ее внимание, разделял с ней счастливую жизнь. Дуня лишь в конце произведения осознает, что счастье невозможно, когда нет или отца, или гусара. Возможно, та самая счастливая жизнь жены была Дуне по душе, ведь у нее не было времени на волнение о своем родном отце.