Номера 86, 87, 89. решите пожалуйста.

Гость: Гость:

Номер 86 а) 4 5/6+2 3/8=29/6+19/8=116/24+57/24=173/24=7 5/24 б) 7 5/18-1 7/12=131/18-19/12=262/36-57/36=205/36=5 25/36 в) 3 4/9+2 2/7=31/9-16/7=217/63-144/63= 73/63=1 10/63 г) 5 3/14- 1 1/21=73/14-22/21=219/42-44/42=75/42=25/14=1 11/14 номер 87 а) 3+ а= 5/9 а=5/9-3 а= 5/9-3/1=5/9-27/9 а= -22/9= - 2 4/9 б) х + 2 3/7=5 1/7 х=36/7-17/7 х= 19/7=2 5/7 номер 89 а) 6 3/4 -2 5/6-1 3/8=27/4-17/6-11/8=162/24-68/24-33/24=61/24=2 13/24 б) 9 8/15-4 1/12+3 7/20=163/15-49/12+67/20=652/60-245/60+201/60=608/60=152/15=10 2/15 в) 7 5/8+ 3 2/3- 8 3/16=61/8+11/3-131/16=366/48+176/48-393/48=149/48=3 5/48 г) 9 23/25-4 7/10-2 1/5=248/25-47/10-11/5=496/50-235/50-110/50=151/50=3 1/50 д) 20-(3 1/6+2 3/4)=20-(19/6+11/4)=20-( 38/12+33/12)=20-71/12=20/1-71/12=240/12-71/12=69/12=23/4=5 3/4 е) 1 5/6+( 3- 1 7/10)=11/6+(3/1-17/10)=11/6+(30/10-17/10)=11/6+13/10=55/30+39/30=94/30=3 4/30