Напишите пожалуйста сложные имена сущиствительные примеры, даю 15 баллов
Русский язык
Напишите пожалуйста сложные имена сущиствительные примеры, даю 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пароход, самолёт, ледокол, северо-восток, лесостепь, Ростов-на-Дону, снегоход, лесоруб, диван-кровать, мать-и-мачеха, коловорот, водовоз, водоворот, мракобесие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какие изменения произошли среди стран-лидеров западного мира после первой мировой войны по сравнению с началом 20 века? чем они были вызваны?
Русский язык
Биология
Алгебра
Какой сегодня день недели? Попробуйте вычислить это по предоставленной информации : Когда "послезавтра" станет "вчера", то "сегодня" будет так же д...
География