можно ли период правления александра III назвать периодом констреформ
История
можно ли период правления александра III назвать периодом констреформ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Контрреформ можно. Потому что Александр 3 резко изменил политику после правления Александра 2. Ему пришлось это сделать. Причиной тому был назревающий конфликт между так называемыми "народническими элиментами" и самим народом. (После терракта в котором погиб Александр 2, а народ его любил. Не даром он был прозван "Освободителем"см. манифест 19 февраля 1861 года)
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