3(x-2)-2 Меньше или равно 4-x
Алгебра
3(x-2)-2 Меньше или равно 4-x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3X-6-2<=4-X 3X-8<=4-X 3X+X<=4+8 4X<=12 X<=3 ответ (-∞;3]
Гость:
3(x-2)-2<=4-х 3х - 6 - 2 <=4-x 3x - 8 <=4-x 3x+x <= 4+8 4x<=12 x = 3 Если требовалось икс узнать, надо указывать, что именно нужно -_-
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