Можно ли привести к знаменателю 36 дроби: 3/5 5/7 15/45?
Математика
Можно ли привести к знаменателю 36 дроби: 3/5 5/7 15/45?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/5 не сокращается, 5 не является делителем 36 -> нет 5/7 не сокращается, 7 тоже не является делителем 36 -> нет 15/45 = 1/3, 36 делится на 3 без остатка -> можно (12/36)
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