Помогите пожалуйста срочно надо!!! Кто-нибудь помогите кому не жалко!!!!!!!!! В упр. 18 надо перевести и выбрать лучший заголовок к тексту; В упр. 19 перевести!
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Помогите пожалуйста срочно надо!!! Кто-нибудь помогите кому не жалко!!!!!!!!! В упр. 18 надо перевести и выбрать лучший заголовок к тексту; В упр. 19 перевести!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18. B 19. 1.Тревор любит вставать рано утром 2.Он идёт в школу в 8:45 3.Он ходит домой обедать 4.После обеда уроки снова начинаются в четверть второго 5.Тревор отправляется домой в половине четвёртого 6.Он делает домашнее задание до ужина 7.Его любимая новостная программа начинается в 4:20 8.Тревор всегда ложится спать до полунчи
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