Можно ли проверить написание гласных в корнях с чередованием раст рос ударением?обоснуйте свое мнение.

Гость: Гость:

Нет, нельзя. Сравните: слово "растение", здесь ударение падает на второй слог, "росток", тут ударение тоже падает на второй слог, однако, буквы пишем разные. В корне -рос- / -раст- (-ращ-) на месте безударного гласного перед с пишется буква о , перед ст, щ – буква а : росли – растение – приращивание. Вот правило, которым нужно руководствоваться.