Можно ли проверить написание гласных в корнях с чередованием раст рос ударением?обоснуйте свое мнение.

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Можно ли проверить написание гласных в корнях с чередованием раст рос ударением?обоснуйте свое мнение.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нет, нельзя. Сравните: слово "растение", здесь ударение падает на второй слог, "росток", тут ударение тоже падает на второй слог, однако, буквы пишем разные.  В корне   -рос-  /  -раст- (-ращ-)    на месте безударного гласного   перед    с  пишется буква    о  ,   перед  ст, щ    –   буква    а  :    росли   –   растение   –   приращивание.   Вот правило, которым нужно руководствоваться.  
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