Напишите к какому слову какая транскрипция
Английский язык
Напишите к какому слову какая транскрипция
Ответ(ы):
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Порядок слов: fair thirsty hungry frightened tired sick excited Сочетание букв для согласного звука в следующих словах: thirsty, excited
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