Напишите к какому слову какая транскрипция

Английский язык
Напишите к какому слову какая транскрипция
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Ответ(ы):
Гость:
Порядок слов: fair thirsty hungry frightened tired sick excited Сочетание букв для согласного звука в следующих словах: thirsty, excited
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