Чем интересен герой повести отрочество? Повесть Отрочество Л.Н. Толстой

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Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой очень любил детей и молодежь. Он написал про них много произведений. Самым известным из них является трилогия «Детство. Отрочество. Юность», в которой Толстой описывает взросление дворянского мальчика. Мне больше понравилось произведение «Детство». Главный герой — Николенька Иртеньев. Он из богатой семьи. Коленька Иртеньев — это сам Лев Толстой в детстве. В этих произведениях великий писатель показывает, как происходит становление личности и характера. Он заостряет внимание на психологических моментах. Он показывает, чем ребенок отличается от взрослого. По мнению писателя, дети — это чистые и светлые души, которые воспринимают мир непосредственно и радостно. Они открытые и добрые. Вот, например, начало повести «Детство»: учитель Карл Иванович убил муху, и она упала на голову спящего Николеньки. Тот очень рассердился и стал холодно и зло анализировать все, что связано с учителем: его одежду, поведение, речь. Но Толстой показывает, что это быстро проходит. Николенька — добрый мальчик, и он быстро успокаивается, его раздражение проходит. Он опять испытывает к учителю любовь и благодарность. Толстой тщательно исследует психологию ребенка. Он не просто описывает нам жизнь Николеньки Иртеньева, но и раскрывает причины его поступков и слов. Попутно он решает свои задачи, ищет ответы на свои вопросы. Очень важен эпизод, когда главный герой рисует. Здесь Толстой исследует уже само творчество, пытается понять его механизм. Николенька был на охоте и решил нарисовать все, что его поразило. У него была только синяя краска, поэтому все животные получились синими: лошади, собаки. Даже мальчик был синим. Николеньке это очень понравилось, но внезапно он засомневался, а бывают ли синие зайцы? Его папа сказал, что бывают. Герой стал рисовать зайца, но тут что-то случилось — заяц не получался. Тогда Коленька нарисовал куст, который переделал в дерево, а затем в облака. Но все это злило его, и он порвал рисунки. Почему? Толстой показывает, что когда мальчик рисовал по вдохновению, ни о чем не задумываясь, то все было хорошо. Как только он задумался, стал анализировать свое творчество, то оно ему не понравилось. Здесь Толстой показывает нам, что творчество не подчиняется рассудку, нельзя творить по схемам. Он приветствует непосредственный порыв мальчика, которому захотелось выразить свои впечатления на бумаге. А то, что все получилось синим, — нестрашно. Дети непосредственны и искренни от рождения, но взрослые люди уже не такие — они слишком рассудочные. Толстой показывает, как это происходит, как ребенок теряет свою наивность. Так, однажды Николенька и его друзья стали играть в гребцов. Они сели на землю и стали плыть в воображаемой лодке. Все мальчишки усердно гребли, но только брат Николеньки, Володя, ничего не делал. Он сказал, что лодки нет и все это ерунда. Володя, конечно, трезво смотрел на вещи, но он испортил игру, убил радость. Толстой заключает: «Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что же тогда останется?» Толстой встает на сторону фантазеров: ведь фантазия, игра, выдумка украшают жизнь. Они помогают детям найти себя, реализовать свои таланты. Герой «Детства» гасит в себе плохие порывы, в нем всегда побеждает любовь к миру и людям, он остается добрым. Люди тоже любят этого мальчика, что помогает ему справляться с трудностями. В начале книги мальчику исполнилось 10 лет, а в конце ему уже 12. Два года жизни Николеньки для читателя пролетают незаметно, потому что книга очень интересная. Толстой, правда, не описывает нам каждый день, а рассказывает о самых важных событиях в его жизни. Во второй книге писатель показывает нам, что главный герой меняется: он получил единицу, поругался с учителем, залез без спросу в портфель отца и т. д. Толстой описывает наказание и последствия наказания для героя. Он показывает нам, как постепенно Николенька теряет свою искреннюю непосредственность и доброту. В своих повестях Толстой выступает прекрасным психологом, разбирающимся в движениях души ребенка. В Николеньке Иртеньеве многие из нас могут узнать себя, поэтому я считаю, что эту трилогию обязательно надо прочитать каждому подростку.