Приведите примеры таблиц которые вы использовали в школе встречали в повседневной жизни
Информатика
Приведите примеры таблиц которые вы использовали в школе встречали в повседневной жизни
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Гость:
Технологическая карта, калькуляционная карта, таблица роста и веса, пищевая ценность
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