Можно ли раскрасить большой прямоугольник тремя цветами так, чтобы прямоугольники , имеющие общую сторону (или часть стороны ) были разного цвета?

Математика

Можно ли раскрасить большой прямоугольник тремя цветами так, чтобы прямоугольники , имеющие общую сторону (или часть стороны ) были разного цвета?

Автор: Гость