Можно ли раскрасить большой прямоугольник тремя цветами так, чтобы прямоугольники , имеющие общую сторону (или часть стороны ) были разного цвета?
Математика
Можно ли раскрасить большой прямоугольник тремя цветами так, чтобы прямоугольники , имеющие общую сторону (или часть стороны ) были разного цвета?
Ответ(ы):
Гость:
Да, конечно, но их общая сторона будет двух цветов!
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