Можно ли разрезать всю доску на линкоры?

Геометрия
Можно ли разрезать всю доску на линкоры?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет роаоаоалпшгаокшашаоаоаоа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько отрезков на чертеже
Ответить
Биология
1)почему шепот и перелистывание газет практически не оказывает на человека воздействия?
Ответить
Окружающий мир
Чего не бывает у хвойных растений где созревают семена
Ответить
Математика
Значение выражение вычислеть если a+b a=23b=100
Ответить
Алгебра
Решите 2y^3 + 2(3y - y) * (y^2+ 3y+9)
Ответить