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Можно ли разрезать всю доску на линкоры?
Геометрия
Можно ли разрезать всю доску на линкоры?
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Нет роаоаоалпшгаокшашаоаоаоа
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