Можно ли составить треугольник из отрезков с длинами: б)30см,40см,и 50см Если можно то как?Помогите пожалуйста люди!

Математика

Можно ли составить треугольник из отрезков с длинами: б)30см,40см,и 50см Если можно то как?Помогите пожалуйста люди!

Автор: Гость