Можно ли составить треугольник из отрезков с длинами: б)30см,40см,и 50см Если можно то как?Помогите пожалуйста люди!
Математика
Можно ли составить треугольник из отрезков с длинами: б)30см,40см,и 50см Если можно то как?Помогите пожалуйста люди!
Ответ(ы):
Гость:
A+b>c, т.е сумма двух любых сторон всегда больше третьей стороны,поэтом у б) да
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