Как правильно записать решение задачи? В куске 112 метров материи. Из 11/16 куска сши??и костюмы. Сколько метров материи осталось ?
Математика
Как правильно записать решение задачи? В куске 112 метров материи. Из 11/16 куска сши??и костюмы. Сколько метров материи осталось ?
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