Выполните действия: а) 43,59 - 8,45 : 15 * 8 = б) 89,4 + 3,45 : 2 - 11,7 * 4 =
Математика
Выполните действия: а) 43,59 - 8,45 : 15 * 8 = б) 89,4 + 3,45 : 2 - 11,7 * 4 =
Ответ(ы):
Гость:
А)143,59-8,45:15*8=43,52 1) 15*8=120 2)8,5:120=0,07 3) 43,59-0,07=43,52 б)89,4+3,45:2-11,7*4=44,325 1) 11,7*4=46,8 2) 3,45:2=1,725 3) 89,4+1,725=91,125 4)91,125-46,8=44,325
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