Высота бочки 2м , в 10 см от дна расположен кран его площадь 3 см , найдите давление воды на кран
Физика
Высота бочки 2м , в 10 см от дна расположен кран его площадь 3 см , найдите давление воды на кран
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