Табу деген сөзге сөйлем
Қазақ тiлi
Табу деген сөзге сөйлем
Ответ(ы):
Гость:
Менің ағылшын кітабыбымды табу қажет, лексикада табу деген түрі бар, мен досыма сөмкесін табуға көмектесемін т,б
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