Можно ли утверждать что ли числа 500 20 11 33 102

Гость: Гость:

500 - сост, так как она имеет более двух делителей, например: 1, 500, 5 20-сост, больше двух делителей(1, 20, 2...) 11 - прост, имеет только 2 делителя :11 и 1 33-сост, больше двух делителей(1,33, 3.) 102 сост, сост, больше двух делителей(1, 102, 2...)