Можно с подробным решением ,пожалуйста
Математика
Можно с подробным решением ,пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Тр-к АВС равнобедренный; ВД - высота и медиана; АД=15; рассм тр-к АВД; он прямоугольный, египетский; АВ=25; S=1/2AC*BD=1/2*30*20=1/2BC*AE, 30*20=25*АЕ; (АВ=ВС по условию);АЕ=30*20/25=30*4/5=6*4=24.
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