Укажите, какие признаки характерны для цветков насекомоопыляемых растений.

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Для ветроопыляемых растений характерны след.признаки: -невзрачные мелкие цветки,собранные в соцветия; -перистые рыльца и пыльники,свисающие на длинных нитях; -очень легкая,мелкая ,сухая пыльца,поэтому такие растения не пахнут и не вырабатывают нектара; -отсутствует околоцветник или развит слабо,поэтому из выдвинутых наружу пыльников,ветру легче выдувать пыльцу и рассеивать её по воздуху . Примеры ветроопыляемых растений :тополь ,осина ,ясень ,вяз,рожь ,кукуруза. Для насекомоопыляемых растений характерны: -крупные одиночные цветки или мелкие,собранные в хорошо заметные соцветия; -яркая окраска лепестков; -наличие нектара или аромата ; -крупная липкая шероховатая пыльца. Примеры насекомопыляемых растений: бузина,крушина,липа ,шиповник,лапчатка.