Cocтавте уравнение. Плиз. В понедельник не известно. Во вторник на 179 меньше чем в П??. В среду больше на 348 чем во Вт

Математика

Cocтавте уравнение. Плиз. В понедельник не известно. Во вторник на 179 меньше чем в П??. В среду больше на 348 чем во Вт

Автор: Гость