Cocтавте уравнение. Плиз. В понедельник не известно. Во вторник на 179 меньше чем в П??. В среду больше на 348 чем во Вт

Математика
Cocтавте уравнение. Плиз. В понедельник не известно. Во вторник на 179 меньше чем в П??. В среду больше на 348 чем во Вт
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Понедельник - х Вторник - у Среда - z х = у + 179 у = 179 + х z = у + 348 х+у+z = 1571
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