Можно все пожалуйста очень срочно
Математика
Можно все пожалуйста очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2476 3000-(1863+1863:3)=516 кг гречки 2475 12*(12:4)=36 см2 2474 490:7*10=700 км 2473 34*4+6*34=340 дер 2472 52*10-319=201 девочек 2471 9000-(2452+2452*2)=1644 кг 2470 3000-(1274+1274:2)=1089 кг 2469 7*36+208=460л 2468 300000:2*6=90000пчел
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