7x^4-√x найти производную
Алгебра
7x^4-√x найти производную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)= 7x^4-√x f(x)=7·4·x³-1\2·x^(-1\2)=28x³-1\(2x^(1\2)) f(x)-----производная
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