6 предложений с суфиксами ма,ме,ба,бе,па,пе на Казахском езыке
Қазақ тiлi
6 предложений с суфиксами ма,ме,ба,бе,па,пе на Казахском езыке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен бүгін әкеМе көмек бердім. Мен анаМа гүл сыйладым.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Кто получает наибольшую выгоду от товарообмена с развивающимися странами(местны?? производители, посредники или здешние потребители)
Қазақ тiлi
Математика
Электричка находится в пути между пунктами 1 час 15 мин. найдите, какой процент составляет это время от общего времени пути, которое составляет 6 ч...
Обществознание
Литература