Эссе менiн суйiктiм ойыншык
Қазақ тiлi
Эссе менiн суйiктiм ойыншык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің сүйікті ойыншығым-қонжық.Ол үлкен,сүйкімді,қоңыр түсті,үлбіреген.
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