Кто получает наибольшую выгоду от товарообмена с развивающимися странами(местны?? производители, посредники или здешние потребители)

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ВЫГОДЫ ОТ ТОРГОВЛИ (gains from trade) Возможный рост благосостояния в странах, торгующих между собой, по сравнению состранами, проводящими политику автаркии. Существует два главных источника выгод от торговли. Один изних – различная наделенность факторами производства (factor endowments): страны различаются по своимприродным ресурсам, в них складываются различные соотношения между трудом и капиталом.Следовательно, страны могут извлекать выгоду из межотраслевой торговли, экспортируя товары, дляпроизводства которых они располагают достаточными ресурсами, и, импортируя товары, возможностипроизводства которых отсутствуют или ограничены. Другим источником выгод от торговли является экономияна масштабах (economies of scale): внутриотраслевая торговля (intra-industry trade) дифференцированнымипродуктами позволяет отдельным странам производить ту или иную разновидность продукции взначительных масштабах, тогда как потребители получают пользу от широкого разнообразия предлагаемойпродукции. Хотя выгоды от межотраслевой торговли могут получать преимущественно страны, в изобилииобладающие теми или иными факторами производства, а страны, в которых наблюдается дефицитфакторов, в результате такой торговли несут потери, выгоды от внутриотраслевой торговли доступны всем.Таким образом, в странах, где хорошо развиты обе формы торговли, выгоды от торговли, весьма вероятно,возникают благодаря всем имеющимся в них факторам производства. вот это?