От двух пристаней, находящихся на расстоянии 510 км, отплыли одновременно навстреч?? друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла через 15 часов. Катер шел со скоростью 19 км/ч. С какой скоростью шла моторная лодка?

Математика

От двух пристаней, находящихся на расстоянии 510 км, отплыли одновременно навстреч?? друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла через 15 часов. Катер шел со скоростью 19 км/ч. С какой скоростью шла моторная лодка?

Автор: Гость