От двух пристаней, находящихся на расстоянии 510 км, отплыли одновременно навстреч?? друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла через 15 часов. Катер шел со скоростью 19 км/ч. С какой скоростью шла моторная лодка?
Математика
От двух пристаней, находящихся на расстоянии 510 км, отплыли одновременно навстреч?? друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла через 15 часов. Катер шел со скоростью 19 км/ч. С какой скоростью шла моторная лодка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19*15=285км прошел катер 510-285=225км -прошла лодка 225:15=15км/час -скорость лодки
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