8. реши уравнения 63×(80-a)=693
Математика
8. реши уравнения 63×(80-a)=693
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы найти часть надо целое разделить на часть 693 : 63 = 11 Значит разность скобок равна 11 80-11=69 А=69 63 x (80 -69)=693
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