Муха села на шляпу дамы и поднялась вместе с ней на 3 этаж здания по лестнице. Лестничные пролеты длиной 3 м расположены под углом 300 к горизонту. Каков путь и перемещение мухи?

Гость: Гость:

До 3 этажа 4 пролета по L = 3 м каждый сл-но путь S = 4*L = 12 м Высота (перемещение) подъема за один пролет h = L*sin(30°) = 1,5 м Тогда модуль всего перемещения будет равен H = 4*h = 6 м