Муха села на шляпу дамы и поднялась вместе с ней на 3 этаж здания по лестнице. Лестничные пролеты длиной 3 м расположены под углом 300 к горизонту. Каков путь и перемещение мухи?
Физика
Муха села на шляпу дамы и поднялась вместе с ней на 3 этаж здания по лестнице. Лестничные пролеты длиной 3 м расположены под углом 300 к горизонту. Каков путь и перемещение мухи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До 3 этажа 4 пролета по L = 3 м каждый сл-но путь S = 4*L = 12 м Высота (перемещение) подъема за один пролет h = L*sin(30°) = 1,5 м Тогда модуль всего перемещения будет равен H = 4*h = 6 м
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