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Решите уровнение x2+10=7x
Математика
Решите уровнение x2+10=7x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X2+10=7X X2+7x=10 9x=10 9/10
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