Решите уровнение x2+10=7x

Математика
Решите уровнение x2+10=7x
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Гость:
X2+10=7X   X2+7x=10   9x=10  9/10
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