9цел.5/36-x=2цел4/9 ответьте пж!!!!!!
Математика
9цел.5/36-x=2цел4/9 ответьте пж!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=6 целых 25/36
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