Решите систему уравнения: х+у=2 х во втор ст + 4у=8
Математика
Решите систему уравнения: х+у=2 х во втор ст + 4у=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - x + y - 4y = 2 - 8 | x+y=2 -3y = -6 | x=2-y y=-6:(-3) | x=2-2 y=2 | x=0 Ответ: (0; 2).
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