Решите задачу: В магазине за 2 дня продали 15 одинаковых ящиков печенья. В первый де??ь продали 49кг печенья, а во второй 56 кг. Сколько ящиков печенья продали в каждый из этих дней?

Математика

Решите задачу: В магазине за 2 дня продали 15 одинаковых ящиков печенья. В первый де??ь продали 49кг печенья, а во второй 56 кг. Сколько ящиков печенья продали в каждый из этих дней?

Автор: Гость