Решите задачу: В магазине за 2 дня продали 15 одинаковых ящиков печенья. В первый де??ь продали 49кг печенья, а во второй 56 кг. Сколько ящиков печенья продали в каждый из этих дней?

Математика
Решите задачу: В магазине за 2 дня продали 15 одинаковых ящиков печенья. В первый де??ь продали 49кг печенья, а во второй 56 кг. Сколько ящиков печенья продали в каждый из этих дней?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)49+56=105 2) 105:15=7 3)49:7=7кг (1день) 4) 56:7=8кг (2день)
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