Тема:Сравнение рациональных чисел Номер 348. 1) 6 и -8; 2)-15 и 25; 3) 45 и -45; 4) -0,8 и -0,7; 5) -32 и11; 6)-100 и 1; Номер 349. 1)-2 и -9 2)-13 и -11 3) -9 и -10 4) - 0,09 и 0,5 5) -60 и -63 6) -8,7 и 8,9.
Математика
Тема:Сравнение рациональных чисел Номер 348. 1) 6 и -8; 2)-15 и 25; 3) 45 и -45; 4) -0,8 и -0,7; 5) -32 и11; 6)-100 и 1; Номер 349. 1)-2 и -9 2)-13 и -11 3) -9 и -10 4) - 0,09 и 0,5 5) -60 и -63 6) -8,7 и 8,9.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6>-8 2) -15<25 3) 45>-45 4)-0,8>-0,7 5)-32<11 6)-100<1 номер 349 1) -2<-9 2)-13>-11 3)-9<-10 4)-0,09<0,5 5)-60<-63 6)-8,7<8,9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу: В магазине за 2 дня продали 15 одинаковых ящиков печенья. В первый де??ь продали 49кг печенья, а во второй 56 кг. Сколько ящиков печ...
Русский язык
Помогите сочинить сказку на тему" Путешествие осеннего листка", используя слова : ??оздняя осень, осеннее солнце, ненастная погода, чувство грусти,...