Тема:Сравнение рациональных чисел Номер 348. 1) 6 и -8; 2)-15 и 25; 3) 45 и -45; 4) -0,8 и -0,7; 5) -32 и11; 6)-100 и 1; Номер 349. 1)-2 и -9 2)-13 и -11 3) -9 и -10 4) - 0,09 и 0,5 5) -60 и -63 6) -8,7 и 8,9.

Математика

Тема:Сравнение рациональных чисел Номер 348. 1) 6 и -8; 2)-15 и 25; 3) 45 и -45; 4) -0,8 и -0,7; 5) -32 и11; 6)-100 и 1; Номер 349. 1)-2 и -9 2)-13 и -11 3) -9 и -10 4) - 0,09 и 0,5 5) -60 и -63 6) -8,7 и 8,9.

Автор: Гость