Подчеркните глаголы в переносном значении.Составьте с ними 2-3 предложения:облива??тся слезами,надевает пальто,водит за нос,сердце шепчет,мышь пищит,подает надежды,солнце садится,открывает дверь
Русский язык
Подчеркните глаголы в переносном значении.Составьте с ними 2-3 предложения:облива??тся слезами,надевает пальто,водит за нос,сердце шепчет,мышь пищит,подает надежды,солнце садится,открывает дверь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обливается слезами водит за нос сердце шепчет солнце садиться.Душа обливается слезами.Хитрая лиса водит за нос всех зверей .Сердце шепчет мне до добра не доведет. Солнце садиться за холмы
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