Муміфікація у Єгипті

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Муміфікація в Стародавньому Єгипті була найважливішим ритуалом в процесі поховання померлого. Для представників цієї цивілізації смерть розглядалася як перехід до іншого, кращого життя в потойбічному світі. Загалом-то, це властиво більшості досить розвинених релігій. Віра в іншу, загробне, життя змушувала різні народи класти в могили предмети побуту, зброя, навмисно псувати («вбивати») це зброя. Все це робилося з думкою про те, що речі послужать своєму господареві на новому етапі його існування. Муміфікація в Стародавньому Єгипті переслідувала ті ж цілі. Процес муміфікації в Давньому Єгипті З початком епохи Нового царства, коли помирав високопоставлений вельможа, жерці читали особливі молитви над тілом, намагаючись повернути його до життя таким чином. Потім тіло відправлялося в спеціальну майстерню, де і починався обряд муміфікації. У Стародавньому Єгипті існувала ціла каста спеціально навчених бальзамировщиков, які акуратно витягували внутрішні органи з тіла і поміщали їх в спеціальні посудини з кришками на зберігання. Після цього тіло обкладають особливої сіллю, яка швидко його висушувала. Через кілька днів висушена внутрішня порожнина тіла заповнювалася тирсою, льоном і смолою. Тіло загорталося в спеціально підготовлені стрічки. Між шарами стрічкових покривів майстра укладали амулети і дорогоцінні камені. Завершальним етапом муміфікації було покладання головним Бальзамувальник на голову небіжчика маски. Після чого тіло поринало в саркофаг.