В стране тюрков -ашинав середине 6 века каган Бумын основал первое тюркское государство? Да или Нет

История
В стране тюрков -ашинав середине 6 века каган Бумын основал первое тюркское государство? Да или Нет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да ,. он основал , да он
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