В стране тюрков -ашинав середине 6 века каган Бумын основал первое тюркское государство? Да или Нет
История
В стране тюрков -ашинав середине 6 века каган Бумын основал первое тюркское государство? Да или Нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да ,. он основал , да он
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Русский язык
Поставьте приведенные ниже слова и словосочетания в форму предложного падежа с п??едлогами на или в. "Пир" Платона, пышный пир; Лисий Нос, нос; "...
Русский язык