Периметр грани куба равен 32 см найдите площадь поверхностикуба
Математика
Периметр грани куба равен 32 см найдите площадь поверхностикуба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ребро куба равно х см, тогда периметр грани равен Р=4х 32=4х х=32/4=8 см S поверхности куба равна 6х², то есть S=6*8²=6*64=384 см²
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