Сравнения жизни царей и крестьян\
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Сравнения жизни царей и крестьян\
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У царей отличается походка. одежда.лицо. и прическа
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