Какова скорость собаки которая съела сосиску весом 50 г
Математика
Какова скорость собаки которая съела сосиску весом 50 г
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Гость:
Сколько? 20 м с ))))))))))))))))))))))))))))
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